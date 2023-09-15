Бойцов тренировали бороться с диверсантами на Киевском направлении

Для пограничников и военнослужащих проведена тренировка по контрдиверсионной борьбе на Киевском направлении, также решено, что на государственной границе нужно установить видеокамеры.

Источник: командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в Telegram

Прямая речь: "Проведены тренировки сил и средств контрдиверсионной борьбы на Киевском направлении, в частности в Чернобыльской зоне. К мероприятию присоединились подразделения Государственной пограничной службы Украины и Вооруженных Сил Украины".

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Детали: В рамках мероприятия Наев встретился с представителями областных военных администраций Северной операционной зоны.

По его словам, мероприятие должно было продемонстрировать, как необходимо в техническом плане оснащать государственную границу Украины и какие способы могут быть применены для борьбы с диверсантами на госгранице в полосах их областей.

Прямая речь: "Вместе был выработан единый подход к проведению работ по усилению государственной границы и оснащению ее видеокамерами и другими техническими средствами, которые в случае попыток ее прорыва будут служить хорошей помощью нашим воинам для того, чтобы точно наносить огневое поражение врагу".