Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

G7 готується заборонити торгівлю російськими алмазами – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 12:20
G7 готується заборонити торгівлю російськими алмазами – ЗМІ
Сортування алмазів у російській компанії “Алроса”, фото AFP via Getty Images

Представник уряду Бельгії очікує, що країни "Групи семи" оголосять про непряму заборону на торгівлю російськими алмазами.

Джерело: агентство Reuters, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами бельгійського посадовця, він очікує почути оголошення про непряму заборону на поставки російських алмазів у найближчі 2-3 тижні.

Реклама:

Сама заборона, згідно з повідомленням, повинна набути чинності в січні.

"Група семи" оголосила про плани обмежити торгівлю алмазами з Росією, щоб скоротити доходи, які фінансують війну РФ проти України, ще у травні. Але з того часу про жодні деталі того, як працюватимуть санкції, не повідомляли.

В ЄС торгівля російськими алмазами вже впала через добровільні зобов'язання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.

ВІДЕО ДНЯ

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю та значним джерелом доходу РФ.

Торік за наполягання брюссельської сторони ЄС не включив до восьмого пакета санкцій алмазодобувного гіганта "Алроса".

Теми: санкціїРосіяG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
санкції
Російські олігархи і компанії, які допомагають війську РФ, потрапили у новий пакет санкцій США
Олігарх Шульгін домігся скасування санкцій у Суді справедливості ЄС. Чи є привід для занепокоєння?
Євросоюз зняв персональні санкції, можливо, з кількох росіян
Останні новини
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
Усі новини...
Реклама: