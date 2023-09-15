G7 готується заборонити торгівлю російськими алмазами – ЗМІ

Представник уряду Бельгії очікує, що країни "Групи семи" оголосять про непряму заборону на торгівлю російськими алмазами.

Джерело: агентство Reuters, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами бельгійського посадовця, він очікує почути оголошення про непряму заборону на поставки російських алмазів у найближчі 2-3 тижні.

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Сама заборона, згідно з повідомленням, повинна набути чинності в січні.

"Група семи" оголосила про плани обмежити торгівлю алмазами з Росією, щоб скоротити доходи, які фінансують війну РФ проти України, ще у травні. Але з того часу про жодні деталі того, як працюватимуть санкції, не повідомляли.

В ЄС торгівля російськими алмазами вже впала через добровільні зобов'язання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.

ВІДЕО ДНЯ

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю та значним джерелом доходу РФ.

Торік за наполягання брюссельської сторони ЄС не включив до восьмого пакета санкцій алмазодобувного гіганта "Алроса".