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G7 готовится запретить торговлю российскими алмазами – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 12:20
G7 готовится запретить торговлю российскими алмазами – СМИ
Сортировка алмазов в российской компании "Алроса", фото AFP via Getty Images

Представитель правительства Бельгии ожидает, что страны "Группы семи" объявят о непрямом запрете на торговлю российскими алмазами.

Источник: агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам бельгийского чиновника, он ожидает услышать объявление о непрямом запрете на поставки российских алмазов в ближайшие 2-3 недели.

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Сам запрет, согласно сообщению, должен вступить в силу в январе.

"Группа семи" объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией, чтобы сократить доходы, которые финансируют войну РФ против Украины, еще в мае. Но с тех пор ни о каких деталях того, как будут работать санкции, не сообщали.

В ЕС торговля российскими алмазами уже упала из-за добровольных обязательств. Но официальных ограничений ЕС в отношении российских алмазов еще не вводил, частично из-за сопротивления Бельгии.

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Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов. Торговля драгоценными камнями является важной отраслью и значительным источником дохода РФ.

В прошлом году по настоянию брюссельской стороны ЕС не включил в восьмой пакет санкций алмазодобывающий гигант "Алроса".

Темы: санкцииРосcияG7
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