Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

G7 готовится запретить торговлю российскими алмазами – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 12:20
G7 готовится запретить торговлю российскими алмазами – СМИ
Сортировка алмазов в российской компании "Алроса", фото AFP via Getty Images

Представитель правительства Бельгии ожидает, что страны "Группы семи" объявят о непрямом запрете на торговлю российскими алмазами.

Источник: агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам бельгийского чиновника, он ожидает услышать объявление о непрямом запрете на поставки российских алмазов в ближайшие 2-3 недели.

Реклама:

Сам запрет, согласно сообщению, должен вступить в силу в январе.

"Группа семи" объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией, чтобы сократить доходы, которые финансируют войну РФ против Украины, еще в мае. Но с тех пор ни о каких деталях того, как будут работать санкции, не сообщали.

В ЕС торговля российскими алмазами уже упала из-за добровольных обязательств. Но официальных ограничений ЕС в отношении российских алмазов еще не вводил, частично из-за сопротивления Бельгии.

ВИДЕО ДНЯ

Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов. Торговля драгоценными камнями является важной отраслью и значительным источником дохода РФ.

В прошлом году по настоянию брюссельской стороны ЕС не включил в восьмой пакет санкций алмазодобывающий гигант "Алроса".

Темы: санкцииРосcияG7
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
санкции
Российские олигархи и компании, помогающие войску РФ, попали в новый пакет санкций США
Олигарх Шульгин добился отмены санкций в Суде справедливости ЕС. Есть ли повод для беспокойства?
Евросоюз снял персональные санкции, возможно, с нескольких россиян
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: