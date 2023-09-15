В окупованій Новій Каховці прогримів вибух: впала російська авіабомба

У тимчасово окупованій Новій Каховці вдень 15 вересня пролунав вибух, пізніше стало відомо, що на житловий сектор впала випущена росіянами авіабомба.

Джерело: Центр національного спротиву у Telegram

Дослівно Спротив: "За попередньою інформацією, вибух в Новій Каховці спричинений падінням російської авіабомби. Ворог випустив керовані авіабомби зі своїх літаків, одна з яких поцілила в житловий сектор тимчасово окупованого міста. Є постраждалі".

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фото цнс

Деталі: Також ЦНС опублікував фото з місця події. На ньому видно дві пошкоджені 5-поверхівки.