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В окупованій Новій Каховці прогримів вибух: впала російська авіабомба

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 12:41
В окупованій Новій Каховці прогримів вибух: впала російська авіабомба
Фото ЦНС

У тимчасово окупованій Новій Каховці вдень 15 вересня пролунав вибух, пізніше стало відомо, що на житловий сектор впала випущена росіянами авіабомба.

Джерело: Центр національного спротиву у Telegram

Дослівно Спротив: "За попередньою інформацією, вибух в Новій Каховці спричинений падінням російської авіабомби. Ворог випустив керовані авіабомби зі своїх літаків, одна з яких поцілила в житловий сектор тимчасово окупованого міста. Є постраждалі". 

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фото цнс

Деталі: Також ЦНС опублікував фото з місця події. На ньому видно дві пошкоджені 5-поверхівки.

Теми: Херсонська областьокупаціявибух
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