Во оккупированной Новой Каховке прогремел взрыв: упала российская авиабомба
Пятница, 15 сентября 2023, 12:41
Во временно оккупированной Новой Каховке днем 15 сентября прогремел взрыв, позже стало известно, что на жилой сектор упала выпущенная россиянами авиабомба.
Источник: Центр национального сопротивления в Telegram
Дословно Сопротивление: "По предварительной информации, взрыв в Новой Каховке вызван падением российской авиабомбы. Враг выпустил управляемые авиабомбы со своих самолетов, одна из которых попала в жилой сектор временно оккупированного города. Есть пострадавшие".
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Детали: Также ЦНС опубликовал фото с места события. На нем видно две поврежденные 5-этажки.