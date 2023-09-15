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Во оккупированной Новой Каховке прогремел взрыв: упала российская авиабомба

Ирина БалачукПятница, 15 сентября 2023, 12:41
Во оккупированной Новой Каховке прогремел взрыв: упала российская авиабомба
Фото ЦНС

Во временно оккупированной Новой Каховке днем 15 сентября прогремел взрыв, позже стало известно, что на жилой сектор упала выпущенная россиянами авиабомба.

Источник: Центр национального сопротивления в Telegram

Дословно Сопротивление: "По предварительной информации, взрыв в Новой Каховке вызван падением российской авиабомбы. Враг выпустил управляемые авиабомбы со своих самолетов, одна из которых попала в жилой сектор временно оккупированного города. Есть пострадавшие". 

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Фото ЦНС

Детали: Также ЦНС опубликовал фото с места события. На нем видно две поврежденные 5-этажки.

Темы: Херсонская областьоккупациявзрыв
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