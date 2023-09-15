Окупанти у Мелітополі готують юних пропагандистів − Спротив
П'ятниця, 15 вересня 2023, 13:15
Росіяни відкрили новий центр підготовки пропагандистів у Мелітополі − у так звану "медіашколу" активно набирають підлітків.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Спротив: "Ворог активно створює псевдомісцеві медіа на тимчасово захоплених територіях, але всі вони переважно укомплектовані з заїжджих гастролерів. Тобто, вся ця "місцевість" бутафорна, як все що є у РФ.
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Аби виправити ситуацію, росіяни вже зараз навчають дітей основам роботи в медіа".
Деталі: Повідомляється, що окупанти використовують прагнення дітей до знаменитості й активно закликають їх до співпраці.
Спротив нагадує, що робота на ворожу пропаганду є злочином, і закликає батьків слідкувати за такими проектами й не допускати дітей до участі в них.
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