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Окупанти у Мелітополі готують юних пропагандистів − Спротив

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 13:15
Окупанти у Мелітополі готують юних пропагандистів − Спротив
Фото sostav.ru

Росіяни відкрили новий центр підготовки пропагандистів у Мелітополі − у так звану "медіашколу" активно набирають підлітків.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Ворог активно створює псевдомісцеві медіа на тимчасово захоплених територіях, але всі вони переважно укомплектовані з заїжджих гастролерів. Тобто, вся ця "місцевість" бутафорна, як все що є у РФ.

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Аби виправити ситуацію, росіяни вже зараз навчають дітей основам роботи в медіа".

Деталі: Повідомляється, що окупанти використовують прагнення дітей до знаменитості й активно закликають їх до співпраці.

Спротив нагадує, що робота на ворожу пропаганду є злочином, і закликає батьків слідкувати за такими проектами й не допускати дітей до участі в них.

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Теми: Мелітопольпропагандадіти
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