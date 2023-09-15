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Оккупанты в Мелитополе готовят юных пропагандистов − Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 15 сентября 2023, 13:15
Оккупанты в Мелитополе готовят юных пропагандистов − Сопротивление
Фото sostav.ru

Россияне открыли новый центр подготовки пропагандистов в Мелитополе − в так называемую "медиашколу" активно набирают подростков.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Враг активно создает псевдоместные медиа на временно захваченных территориях, но все они преимущественно укомплектованы из заезжих гастролеров. То есть, вся эта "местность" бутафорская, как все что есть в РФ.

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Чтобы исправить ситуацию, россияне уже сейчас обучают детей основам работы в медиа".

Детали: Сообщается, что оккупанты используют стремление детей к знаменитости и активно призывают их к сотрудничеству.

Сопротивление напоминает, что работа на вражескую пропаганду является преступлением, и призывает родителей следить за такими проектами и не допускать детей к участию в них.

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Темы: Мелитопольпропагандадети
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