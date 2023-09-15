Укроборонпром обмежив спілкування зі ЗМІ після матеріалу Reuters

Після неузгодженого оприлюднення агентством Reuters інформації, яка поставила під загрозу безпеку одного із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", компанія тимчасово обмежила спілкування з пресою з виробничих питань.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь концерну на інформаційний запит

Дослівно УОП: "Після матеріалу Reuters від 12.09.23, який поставив під загрозу безпеку одного з підприємств АТ "УОП", спілкування зі ЗМІ щодо окремих потенційно небезпечних тем, що стосуються виробничих майданчиків та деяких інших деталей, обмежене. Ми повідомимо, коли ситуація зміниться".

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Деталі: В Укроборонпромі наголосили, що інформація про роботу українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни з РФ є чутливою й тому має бути дозованою, перевіреною та не нести загрози для підприємств ОПК, їх працівників та обороноздатності України.

При цьому в держконцерні запевнили, що залишаються і надалі відкритими до спілкування щодо питань трансформації, побудови антикорупційної інфраструктури тощо.

Що передувало: 12 вересня агентство "Reuters" оприлюднило матеріал про те, що державне підприємство "Антонов" відкриває новий центр виробництва.