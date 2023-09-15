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Укроборонпром обмежив спілкування зі ЗМІ після матеріалу Reuters

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 13:24
Укроборонпром обмежив спілкування зі ЗМІ після матеріалу Reuters
ілюстративне фото УОП

Після неузгодженого оприлюднення агентством Reuters інформації, яка поставила під загрозу безпеку одного із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", компанія тимчасово обмежила спілкування з пресою з виробничих питань.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь концерну на інформаційний запит

Дослівно УОП: "Після матеріалу Reuters від 12.09.23, який поставив під загрозу безпеку одного з підприємств АТ "УОП", спілкування зі ЗМІ щодо окремих потенційно небезпечних тем, що стосуються виробничих майданчиків та деяких інших деталей, обмежене. Ми повідомимо, коли ситуація зміниться".

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Деталі: В Укроборонпромі наголосили, що інформація про роботу українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни з РФ є чутливою й тому має бути дозованою, перевіреною та не нести загрози для підприємств ОПК, їх працівників та обороноздатності України.

При цьому в держконцерні запевнили, що залишаються і надалі відкритими до спілкування щодо питань трансформації, побудови антикорупційної інфраструктури тощо.

Що передувало: 12 вересня агентство "Reuters" оприлюднило матеріал про те, що державне підприємство "Антонов" відкриває новий центр виробництва.

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Теми: УкроборонпромвійнаЗМІ
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