Укроборонпром ограничил общение со СМИ после материала Reuters

После несогласованного обнародования агентством Reuters информации, которая поставила под угрозу безопасность одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", компания временно ограничила общение с прессой по производственным вопросам.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ концерна на информационный запрос

Дословно УОП: "После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится".

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Детали: В Укроборонпроме отметили, что информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ является чувствительной и поэтому должна быть дозированной, проверенной и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

При этом в госконцерне заверили, что остаются и в дальнейшем открытыми к общению по вопросам трансформации, построения антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

Что предшествовало: 12 сентября агентство "Reuters" обнародовало материал о том, что государственное предприятие "Антонов" открывает новый центр производства.