Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Укроборонпром ограничил общение со СМИ после материала Reuters

Валентина РоманенкоПятница, 15 сентября 2023, 13:24
Укроборонпром ограничил общение со СМИ после материала Reuters
иллюстративное фото УОП

После несогласованного обнародования агентством Reuters информации, которая поставила под угрозу безопасность одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", компания временно ограничила общение с прессой по производственным вопросам.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ концерна на информационный запрос

Дословно УОП: "После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится".

Реклама:

Детали: В Укроборонпроме отметили, что информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ является чувствительной и поэтому должна быть дозированной, проверенной и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

При этом в госконцерне заверили, что остаются и в дальнейшем открытыми к общению по вопросам трансформации, построения антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

Что предшествовало: 12 сентября агентство "Reuters" обнародовало материал о том, что государственное предприятие "Антонов" открывает новый центр производства.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкроборонпромвойнаСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Укроборонпром
"Антонов" расширяет производство беспилотников – Reuters
Минобороны похвасталось украинскими дронами и отвергло упреки в отсутствии заказов
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: