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Укроборонпром ограничил общение со СМИ после материала Reuters

Валентина РоманенкоПятница, 15 сентября 2023, 13:24
Укроборонпром ограничил общение со СМИ после материала Reuters
иллюстративное фото УОП

После несогласованного обнародования агентством Reuters информации, которая поставила под угрозу безопасность одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", компания временно ограничила общение с прессой по производственным вопросам.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ концерна на информационный запрос

Дословно УОП: "После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится".

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Детали: В Укроборонпроме отметили, что информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ является чувствительной и поэтому должна быть дозированной, проверенной и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

При этом в госконцерне заверили, что остаются и в дальнейшем открытыми к общению по вопросам трансформации, построения антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

Что предшествовало: 12 сентября агентство "Reuters" обнародовало материал о том, что государственное предприятие "Антонов" открывает новый центр производства.

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Темы: УкроборонпромвойнаСМИ
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