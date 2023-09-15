Нічний домашній арешт отримала супутниця чоловіка, якого застрелив поліцейський під час опору у Дніпрі
П'ятниця, 15 вересня 2023, 15:31
Суд у Дніпрі відправив під домашній арешт з 21:00 до 7:00 супутницю чоловіка, якого під час опору смертельно поранив працівник поліції.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Під час засідання підозрювана заявила, що не вважає себе винною. За її словами патрульні не показали їй посвідчення і вона думала, що це можуть бути не правоохоронці.
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Кілька днів тому жінці повідомили про підозру за статтею "Опір поліцейському під час виконання ним службових обов'язків".
Прокурор просив для неї нічний домашній арешт, вона натомість – про особисте зобов'язання.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. Поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто. До патрульних з машини вийшов чоловік.
- Він поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.
- Вбитого звали Джумбері Сілогава. Йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.
- Правоохоронці призначили службове розслідування. Патрульних відсторонено від виконання обов’язків. В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.
- В кінці серпня патрульного Єгора Звонкова, який смертельно поранив чоловіка, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.