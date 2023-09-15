Нічний домашній арешт отримала супутниця чоловіка, якого застрелив поліцейський під час опору у Дніпрі

Суд у Дніпрі відправив під домашній арешт з 21:00 до 7:00 супутницю чоловіка, якого під час опору смертельно поранив працівник поліції.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Під час засідання підозрювана заявила, що не вважає себе винною. За її словами патрульні не показали їй посвідчення і вона думала, що це можуть бути не правоохоронці.

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Кілька днів тому жінці повідомили про підозру за статтею "Опір поліцейському під час виконання ним службових обов'язків".

Прокурор просив для неї нічний домашній арешт, вона натомість – про особисте зобов'язання.

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