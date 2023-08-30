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Застрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних

Валентина РоманенкоСереда, 30 серпня 2023, 18:24
Застрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних
скриншот

Патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.

Джерело: відео, оприлюднене першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким

Деталі: Запис демонструє кадри із вуличної камери, яка зафіксувала порушення дорожнього руху автомобілем Jaguar, за кермом якої – чоловік. Жінка в чорній сукні в горошок сидить на пасажирському сидінні.

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Далі на відео – кадри з бодікамер патрульних, які зупинили авто (за кермом уже жінка). Спочатку розмова була спокійною: поліцейські роз’яснили суть порушення та попросили документи. Порушники почали вимагати відеозапис із камер та говорити на підвищених тонах.

Чоловік перейшов на ненормативну лексику, патрульна закликала його до порядку, пізніше вона оголошує йому, що обмежує його в місці перебування вчинення правопорушення, та попереджає про можливе затримання, якщо він продовжить ганебну поведінку і не відійде на 20 метрів. 

Далі починається сутичка. Самого моменту застосування табельної зброї на відео немає, чути лише звуки пострілів.

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Білошицький ніяк не коментує суть відео, наголосивши лише, що повага є однією з найважливіших вимог моральності, а взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві.

Оновлено: "Схеми" оприлюднили повніше відео з кількох бодікамер. Воно демонструє зокрема те, що чоловік продовжив хамити патрульній навіть після попередження, а також, що він каже жінці "давати задній хід" і рушати з місця затримання.

Що передувало: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де порушник загинув від рук поліцейського.

Мер Міста Дніпро Борис Філатов став на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

Передісторія:

  • 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.
  • Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.
  • Призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.
  • В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.

Теми: Дніпрополіція
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