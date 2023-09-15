Ночной домашний арест получила спутница мужчины, которого застрелил полицейский во время сопротивления в Днепре
Пятница, 15 сентября 2023, 15:31
Суд в Днепре отправил под домашний арест с 21:00 до 7:00 спутницу мужчины, которого во время сопротивления смертельно ранил сотрудник полиции.
Источник: Радио Свобода
Детали: Во время заседания подозреваемая заявила, что не считает себя виновной. По ее словам патрульные не показали ей удостоверение и она думала, что это могут быть не правоохранители.
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Несколько дней назад женщине сообщили о подозрении по статье "Сопротивление полицейскому при исполнении им служебных обязанностей".
Прокурор просил для нее ночной домашний арест, она взамен - о личном обязательстве.
Предыстория:
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- 29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. Полицейские остановили автомобиль после нарушения им ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, нарушители отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали женщину, которая находилась на водительском сиденье, из авто. Тогда из машины вышел мужчина.
- Он вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.
- Убитого звали Джумбери Силогава. Ему было 38 лет, он прописан в Днепропетровской области. Мужчина имел бизнес в сфере предоставления ритуальных услуг.
- Правоохранители назначили служебное расследование. Патрульные отстранены от исполнения обязанностей. В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.
- В конце августа патрульного Егора Звонкова, который смертельно ранил мужчину, суд отправил под круглосуточный домашний арест.