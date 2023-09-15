Ночной домашний арест получила спутница мужчины, которого застрелил полицейский во время сопротивления в Днепре

Суд в Днепре отправил под домашний арест с 21:00 до 7:00 спутницу мужчины, которого во время сопротивления смертельно ранил сотрудник полиции.

Источник: Радио Свобода

Детали: Во время заседания подозреваемая заявила, что не считает себя виновной. По ее словам патрульные не показали ей удостоверение и она думала, что это могут быть не правоохранители.

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Несколько дней назад женщине сообщили о подозрении по статье "Сопротивление полицейскому при исполнении им служебных обязанностей".

Прокурор просил для нее ночной домашний арест, она взамен - о личном обязательстве.

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