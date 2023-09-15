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Україна може отримати обмежену кількість ракет ATACMS від США — WSJ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 15:37
Україна може отримати обмежену кількість ракет ATACMS від США — WSJ
Фото: Getty Images

Сполучені Штати наближаються до надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але в обмеженій кількості, щоб зменшити занепокоєння Пентагону щодо надмірного використання американських запасів.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців адміністрації президента США, передає "Європейська правда"

Деталі: Зазначають, що Байден ще не схвалив передачу, але представники адміністрації заявили, що вони по-новому розглядають питання про постачання ATACMS Києву цієї осені, щоб допомогти Україні швидше подолати розгалужену оборону російських військ на півдні.

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Раніше Вашингтон вже отримав запевнення, що Київ не використовуватиме надану їй американську зброю для ударів по території РФ. Як йдеться у матеріалі, будь-які положення про застосування ATACMS залежатимуть від подібної обіцянки України.

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Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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