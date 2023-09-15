Украина может получить ограниченное количество ракет ATACMS от США — WSJ

Соединенные Штаты приближаются к предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS, но в ограниченном количестве, чтобы уменьшить беспокойство Пентагона относительно чрезмерного использования американских запасов.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц администрации президента США, передает "Европейская правда"

Детали: Отмечают, что Байден еще не одобрил передачу, но представители администрации заявили, что они по-новому рассматривают вопрос о поставках ATACMS Киеву этой осенью, чтобы помочь Украине быстрее преодолеть разветвленную оборону российских войск на юге.

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Ранее Вашингтон уже получил заверения, что Киев не будет использовать предоставленное ему американское оружие для ударов по территории РФ. Как говорится в материале, любые положения о применении ATACMS будут зависеть от подобного обещания Украины.

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Госдеп США заявил 11 сентября, что позиция по ATACMS для Украины не изменилась