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Британія визнала групу "Вагнер" терористичною організацією

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 15:36
Британія визнала групу Вагнер терористичною організацією
Центр "ПВК Вагнер", фото AFP via Getty Images

Велика Британія офіційно визнала групу Вагнера (ПВК Вагнер) терористичною організацією, за її підтримку у країні можуть позбавити волі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду Сполученого Королівства

Дослівно: "Сьогодні, 15 вересня, російська найманська організація, група Вагнера, була визначена як терористична організація.

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Рішення набуває чинності негайно та робить належність до групи Вагнера чи її активну підтримку у Британії кримінальним правопорушенням, із потенційними санкціями до 14 років позбавлення волі на додачу до чи замість штрафу".

Деталі: Окрім групи "Вагнер", у британському списку терористичних організацій ще 78 угруповань. 

Про плани оголосити групу Вагнера терористичною організацією МВС Британії повідомляло ще на початку місяця.  

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Нагадаємо: Британська розвідка припускає, що смерть ватажка Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера.

Теми: ВагнертероризмВелика Британія
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