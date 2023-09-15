Британия признала группу "Вагнер" террористической организацией

Великобритания официально признала группу Вагнера (ЧВК Вагнер) террористической организацией, за ее поддержку в стране могут лишить свободы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства

Дословно: "Сегодня, 15 сентября, российская наемническая организация, группа Вагнера, была определена как террористическая организация.

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Решение вступает в силу немедленно и делает принадлежность к группе Вагнера или ее активную поддержку в Британии уголовным правонарушением, с потенциальными санкциями до 14 лет лишения свободы в дополнение к или вместо штрафа".

Детали: Кроме ЧВК "Вагнер", в британском списке террористических организаций еще 78 группировок.

О планах объявить группу Вагнера террористической организацией МВД Британии сообщало еще в начале месяца.

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Напомним: Британская разведка предполагает, что смерть главаря Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу Вагнера.