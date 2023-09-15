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Україна повернула тіла ще 51 загиблого у війні з Росією бійця – Коордштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 15:39
Україна повернула тіла ще 51 загиблого у війні з Росією бійця – Коордштаб
фото з ТГ Коордштабу

Українській стороні вдалося репатріювати на підконтрольну українському уряду територію тіла 51-го загиблого оборонця.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram

Деталі: Повідомляється, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

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Вказано, що загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських захисників.

Теми: війна
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