Україна повернула тіла ще 51 загиблого у війні з Росією бійця – Коордштаб
П'ятниця, 15 вересня 2023, 15:39
Українській стороні вдалося репатріювати на підконтрольну українському уряду територію тіла 51-го загиблого оборонця.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram
Деталі: Повідомляється, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.
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Вказано, що загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських захисників.