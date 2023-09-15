Украина вернула тела еще 51 погибшего в войне с Россией бойца – Коордштаб

Украинской стороне удалось репатриировать на подконтрольную украинскому правительству территорию тела 51-го погибшего защитника.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Детали: Сообщается, что передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.

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Указано, что всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.