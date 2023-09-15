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У центрі Києва декомунізували обеліск

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 15:44
У центрі Києва декомунізували обеліск
ФОТО З САЙТУ кИЇВРАДИ

У Києві демонтували радянську символіку та прибрали анотаційну дошку російською мовою з обеліска "Місто-герой Київ" на колишній площі Перемоги (нині Галицька площа).

Джерело: Київська міська рада із посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко

Деталі: За її словами, працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. 

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У Департаменті зазначають, що під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.

 

Теми: КиївСРСРдекомунізаціядерусифікація
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