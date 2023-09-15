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В центре Киева декоммунизировали обелиск

Татьяна ЛозовенкоПятница, 15 сентября 2023, 15:44
В центре Киева декоммунизировали обелиск
ФОТО С САЙТА КИЕВРАДЫ

В Киеве демонтировали советскую символику и убрали аннотационную доску на русском языке с обелиска "Город-герой Киев" на бывшей площади Победы (ныне Галицкая площадь).

Источник: Киевский городской совет со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко

Детали: По ее словам, работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. 

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В Департаменте отмечают, что во время выполнения работ убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке, а также изменили надпись "1941" на "1939" - год, когда началась Вторая мировая война.

 

Темы: КиевСССРдекоммунизациядерусификация
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