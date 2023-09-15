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Акценти військового виробництва: "Армію дронів" профінансують на понад 45 мільярдів

П'ятниця, 15 вересня 2023, 16:01
Акценти військового виробництва: Армію дронів профінансують на понад 45 мільярдів
Денис Шмигаль, фото: пресслужба КМУ

У 2024 році на "Армію дронів" виділять приблизно 48 млрд грн, а ще 48 млрд грн - на виробництво озброєння і боєприпасів.

Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Акценти нашого виробництва - це дрони. "Українська армія дронів" повністю запущена, працює, 40 млрд грн профінансовано урядом цього року. Ми продовжимо це фінансування".

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Деталі: Також прем'єр наголосив, що країна фінансуватиме виробництво боєприпасів, техніки, бронемашин, а також ракетної програми України.

За його словами, ці витрати фінансуватимуться за рахунок податку на доходи фізичних осіб.

Зокрема, сума ПДФО становитиме близько 96 млрд грн і її буде розподілено на потреби оборони, орієнтовно половина піде на українське виробництво озброєння, техніки і боєприпасів, а половина - на "Армію дронів".

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Теми: безпілотникибюджетШмигаль
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