Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Акценты военного производства: "Армию дронов" профинансируют на более чем 45 миллиардов

Пятница, 15 сентября 2023, 16:01
Акценты военного производства: Армию дронов профинансируют на более чем 45 миллиардов
Денис Шмыгаль, фото: пресс-служба КМУ

В 2024 году на "Армию дронов" выделят примерно 48 млрд грн, а еще 48 млрд грн - на производство вооружения и боеприпасов.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Акценты нашего производства - это дроны. "Украинская армия дронов" полностью запущена, работает, 40 млрд грн профинансировано правительством в этом году. Мы продолжим это финансирование".

Реклама:

Детали: Также премьер подчеркнул, что страна будет финансировать производство боеприпасов, техники, бронемашин, а также ракетной программы Украины.

По его словам, эти расходы будут финансироваться за счет налога на доходы физических лиц.

В частности, сумма НДФЛ составит около 96 млрд грн и будет распределена на нужды обороны, ориентировочно половина пойдет на украинское производство вооружения, техники и боеприпасов, а половина - на "Армию дронов".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне

"Немного изоленты, хороший снаряд - и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

Темы: беспилотникибюджетШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
беспилотники
Воздушные силы ночью уничтожили все 17 "Шахедов", которые атаковали Хмельницкую область
Вражеские ударные БпЛА долетели на запад Украины
Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать ракетоноситель "Самум"
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: