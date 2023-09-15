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Акценты военного производства: "Армию дронов" профинансируют на более чем 45 миллиардов

Пятница, 15 сентября 2023, 16:01
Акценты военного производства: Армию дронов профинансируют на более чем 45 миллиардов
Денис Шмыгаль, фото: пресс-служба КМУ

В 2024 году на "Армию дронов" выделят примерно 48 млрд грн, а еще 48 млрд грн - на производство вооружения и боеприпасов.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Акценты нашего производства - это дроны. "Украинская армия дронов" полностью запущена, работает, 40 млрд грн профинансировано правительством в этом году. Мы продолжим это финансирование".

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Детали: Также премьер подчеркнул, что страна будет финансировать производство боеприпасов, техники, бронемашин, а также ракетной программы Украины.

По его словам, эти расходы будут финансироваться за счет налога на доходы физических лиц.

В частности, сумма НДФЛ составит около 96 млрд грн и будет распределена на нужды обороны, ориентировочно половина пойдет на украинское производство вооружения, техники и боеприпасов, а половина - на "Армию дронов".

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Темы: беспилотникибюджетШмыгаль
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