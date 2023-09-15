"Чекаємо на хороші новини": Залужний про зустріч із західними партнерами
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з американськими та британськими партнерами, після чого висловив сподівання на "хороші новини".
Джерело: Телеграм-канал головнокомандувача ЗСУ
Пряма мова: "Зустріч із американськими та британськими партнерами. Широке коло питань, конструктивні переговори.
Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій.
Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини".
Деталі: Залужний додав, що сторони зустрічі зупинилися на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.
Окремо розглянули ситуацію в Чорному морі.
Залужний подякував партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором.