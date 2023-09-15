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"Чекаємо на хороші новини": Залужний про зустріч із західними партнерами

Олена РощінаП'ятниця, 15 вересня 2023, 16:31
Чекаємо на хороші новини: Залужний про зустріч із західними партнерами
Валерій Залужний, скриншот із відео з Телеграм головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з американськими та британськими партнерами, після чого висловив сподівання на "хороші новини".

Джерело: Телеграм-канал головнокомандувача ЗСУ

Пряма мова: "Зустріч із американськими та британськими партнерами. Широке коло питань, конструктивні переговори.

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Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій.

Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини".

Деталі: Залужний додав, що сторони зустрічі зупинилися на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо розглянули ситуацію в Чорному морі.

Залужний подякував партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором.

Теми: ЗалужнийЗбройні силидопомога Українівійна
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