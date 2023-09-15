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"Чекаємо на хороші новини": Залужний про зустріч із західними партнерами

Олена РощінаП'ятниця, 15 вересня 2023, 16:31
Чекаємо на хороші новини: Залужний про зустріч із західними партнерами
Валерій Залужний, скриншот із відео з Телеграм головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з американськими та британськими партнерами, після чого висловив сподівання на "хороші новини".

Джерело: Телеграм-канал головнокомандувача ЗСУ

Пряма мова: "Зустріч із американськими та британськими партнерами. Широке коло питань, конструктивні переговори.

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Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій.

Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини".

Деталі: Залужний додав, що сторони зустрічі зупинилися на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

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Окремо розглянули ситуацію в Чорному морі.

Залужний подякував партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором.

Теми: ЗалужнийЗбройні силидопомога Українівійна
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