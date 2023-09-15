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"Ждем хороших новостей": Залужный о встрече с западными партнерами

Елена РощинаПятница, 15 сентября 2023, 16:31
Ждем хороших новостей: Залужный о встрече с западными партнерами

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с американскими и британскими партнерами, после чего выразил надежду на "хорошие новости".

Источник: Телеграмм-канал главнокомандующего ВСУ

Прямая речь: "Встреча с американскими и британскими партнерами. Широкий круг вопросов, конструктивные переговоры.

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Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках войск. Представил наше видение развития событий на передовой.

Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей".

Детали: Залужный добавил, что стороны встречи остановились на вопросах усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

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Отдельно рассмотрели ситуацию в Черном море.

Залужный поблагодарил партнеров за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором.

Темы: ЗалужныйВооруженные силыпомощь Украиневойна
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