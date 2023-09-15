Естонська розвідка: росіяни можуть перебазувати кораблі із Севастополя до Новоросійська

Розвідка Сил оборони Естонії у зведенні в п’ятницю відзначила успішні дії українських сил у тимчасово окупованому Криму, а також просування на інших ділянках фронту повномасштабної війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Деталі: У зведенні згадується, серед іншого, остання комбінована атака України на Севастополь, внаслідок якої були зруйновні великий десантний корабель проєкту 775 "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен класу "Варшав'янка".

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Естонська розвідка вказує, що удар не лише досяг військової цілі, а й дещо відвернув увагу російських ЗМІ від участі президента РФ Владіміра Путіна в Далекосхідному економічному форумі та його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

"Прикметно, що асиметричними діями Україна зуміла позбавити Росію панування на морі практично вздовж усього західного узбережжя Криму й витіснити росіян у східну акваторію Чорного моря", – вказують у розвідці.

Сили оборони Естонії припускають, що після останньої атаки росіяни, ймовірно, перебазують кораблі із Севастополя до Новоросійська, що ще більше знизить роль міста в окупованому Криму в забезпеченні морських операцій.

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Що ж стосується ситуації на фронті, то, вказується у зведенні, Україна продовжує систематично зачищати укріплені позиції росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області поруч із нещодавно звільненим Роботиним. Водночас там скептично оцінюють можливість прориву ЗСУ в бік Токмака й перерізання сухопутного коридору росіян до Криму.

На інших ділянках фронту ситуація майже не зазнала змін: ЗСУ продовжують бойові дії в районі Бахмута, а збройні сили РФ атакували на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна й били в бік Лиману.

Минулого тижня естонська розвідка вказувала, що подальший успіх Збройних сил України залежить від того, наскільки швидко вони зможуть підтягнути додаткові резерви і сили.