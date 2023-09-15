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Эстонская разведка: россияне могут перебазировать корабли из Севастополя в Новороссийск

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 19:21
Эстонская разведка: россияне могут перебазировать корабли из Севастополя в Новороссийск
Фото - GETTY IMAGES

Разведка Сил обороны Эстонии в сводке в пятницу отметила успешные действия украинских сил во временно оккупированном Россией Крыму, а также продвижение на других участках фронта полномасштабной войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: В сводке упоминается, среди прочего, последняя комбинированная атака Украины на Севастополь, в результате которой были разрушены большой десантный корабль проекта 775 "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка класса "Варшавянка".

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Эстонская разведка указывает, что удар не только достиг военной цели, но и несколько отвлек внимание российских СМИ от участия президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном экономическом форуме и его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Примечательно, что асимметричными действиями Украина сумела лишить Россию господства на море практически вдоль всего западного побережья Крыма и вытеснить россиян в восточную акваторию Черного моря", – указывают в разведке.

Силы обороны Эстонии предполагают, что после последней атаки россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск, что еще больше снизит роль города в оккупированном Крыму в обеспечении морских операций.

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Что же касается ситуации на фронте, то, указывается в сводке, Украина продолжает систематически зачищать укрепленные позиции россиян на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с недавно освобожденным Работино. При этом там скептически оценивают возможность прорыва ВСУ в сторону Токмака и перерезания сухопутного коридора россиян в Крым.

На других участках фронта ситуация почти не изменилась: ВСУ продолжают боевые действия в районе Бахмута, а вооруженные силы РФ атаковали на линии Купянск – Сватово – Кременная и били в сторону Лимана.

На прошлой неделе эстонская разведка указывала, что дальнейший успех Вооруженных сил Украины зависит от того, насколько быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы.

Темы: ЭстонияРосcияКрымкорабли
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