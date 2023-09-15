Зеленський провів чергову Ставку: увага до поточних і майбутніх спецоперацій, постачання зброї

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю 15 вересня провів чергову Ставку головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок".

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Деталі: Да його словами, був заслуханий звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх.

Крім того, розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - підкреслив Зеленський.