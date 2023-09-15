Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів чергову Ставку: увага до поточних і майбутніх спецоперацій, постачання зброї

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 15 вересня 2023, 19:35
Зеленський провів чергову Ставку: увага до поточних і майбутніх спецоперацій, постачання зброї
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю 15 вересня провів чергову Ставку головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок".

Реклама:

Деталі: Да його словами, був заслуханий звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх.

Крім того, розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - підкреслив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийставкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Зеленський
Дуда повідомив, що планує зустріч із Зеленським у Нью-Йорку
Зеленський анонсував створення військового омбудсмена
ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН
Останні новини
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
Усі новини...
Реклама: