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Зеленский провел очередную Ставку: внимание к текущим и будущим спецоперациям, поставки оружия

Станислав ПогориловПятница, 15 сентября 2023, 19:35
Зеленский провел очередную Ставку: внимание к текущим и будущим спецоперациям, поставки оружия
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу 15 сентября провел очередную Ставку главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок".

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Детали: По его словам, был заслушан отчет о завершенных специальных операциях и уделено внимание планированию будущих.

Кроме того, рассматривались вопросы поставки оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для фронта.

"Большой доклад Минстратегпрома по текущей динамике собственного производства и перспектив его наращивания", - подчеркнул Зеленский.

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Темы: Зеленскийставкавойна
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