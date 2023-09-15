Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский провел очередную Ставку: внимание к текущим и будущим спецоперациям, поставки оружия

Станислав ПогориловПятница, 15 сентября 2023, 19:35
Зеленский провел очередную Ставку: внимание к текущим и будущим спецоперациям, поставки оружия
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу 15 сентября провел очередную Ставку главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок".

Реклама:

Детали: По его словам, был заслушан отчет о завершенных специальных операциях и уделено внимание планированию будущих.

Кроме того, рассматривались вопросы поставки оружия, боеприпасов и всего, что необходимо для фронта.

"Большой доклад Минстратегпрома по текущей динамике собственного производства и перспектив его наращивания", - подчеркнул Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийставкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Зеленский
Дуда сообщил, что планирует встречу с Зеленским в Нью-Йорке
Зеленский анонсировал создание военного омбудсмена
СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: