Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, попри дозвіл ЄС – Моравецький

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 20:20
Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, попри дозвіл ЄС – Моравецький
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Рішення Європейської комісії про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції не вплинуть на рішення Польщі ввести власну, односторонню заборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP, під час зустрічі з виборцями в місті Елк сказав польський прем'єр Матеуш Моравецький

Деталі: "Заборона на імпорт (з боку Єврокомісії. – Ред.) знята. Ми продовжимо заборону на імпорт", – заявив Моравецький, підкресливши, що Варшава не буде слухати "Тускового Берліна" й Вебера, маючи на увазі експрем'єра Дональда Туска (якого нинішня влада Польщі звинувачує в роботі на Німеччину) й, імовірно, лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера.

Реклама:

"Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на відсутність схвалення ЄС", – підкреслив прем'єр Польщі.

Європейська комісія перед тим оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Як відомо, Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

ВІДЕО ДНЯ

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням.

Водночас уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.

Детальніше на цю тему читайте статтю: Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.

Теми: зерноПольщаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
зерно
Угорщина заборонить імпорт зерна з України попри компроміс від Єврокомісії
Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо ввезення українського зерна
Єврокомісія не стала продовжувати ембарго на імпорт українського зерна
Останні новини
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
Усі новини...
Реклама: