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Польша продолжит запрет на импорт украинского зерна, несмотря на разрешение ЕС – Моравецкий

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 20:20
Польша продолжит запрет на импорт украинского зерна, несмотря на разрешение ЕС – Моравецкий
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Решения Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции не повлияют на решение Польши ввести собственный, односторонний запрет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP, во время встречи с избирателями в городе Элк сказал польский премьер Матеуш Моравецкий

"Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – Ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил Моравецкий, подчеркнув, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска (которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию) и, вероятно, лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.

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"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.

Европейская комиссия перед тем объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Как известно, Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

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В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением.

В то же время правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.

Подробнее на эту тему читайте статью: Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

Темы: зерноПольшаЕС
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