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Зеленський зустрінеться з Байденом у четвер та може виступити в Конгресі – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 20:42
Зеленський зустрінеться з Байденом у четвер та може виступити в Конгресі – ЗМІ
володимир Зеленський, фото: Getty Images

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Білому домі наступного четверга, 21 вересня, повідомляється, що очільник держави також відвідає Конгрес США.

Джерело: AFP з посиланням на поінформоване джерело, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними джерела, Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі після переговорів зі світовими лідерами на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, що стало черговим підтвердженням майбутнього закордонного візиту українського лідера.

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Крім того, писала напередодні газета The Washington Post, Зеленський також відвідає Конгрес США з метою домогтися від законодавців схвалення додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
  • За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

Теми: ЗеленськийСШАУкраїна
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