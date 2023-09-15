Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрінеться з Байденом у четвер та може виступити в Конгресі – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 20:42
Зеленський зустрінеться з Байденом у четвер та може виступити в Конгресі – ЗМІ
володимир Зеленський, фото: Getty Images

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Білому домі наступного четверга, 21 вересня, повідомляється, що очільник держави також відвідає Конгрес США.

Джерело: AFP з посиланням на поінформоване джерело, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними джерела, Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі після переговорів зі світовими лідерами на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, що стало черговим підтвердженням майбутнього закордонного візиту українського лідера.

Реклама:

Крім того, писала напередодні газета The Washington Post, Зеленський також відвідає Конгрес США з метою домогтися від законодавців схвалення додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.
  • За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

Теми: ЗеленськийСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Зеленський
На другу половину вересня заплановані важливі міжнародні заходи – Зеленський
Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо ввезення українського зерна
Зеленський провів чергову Ставку: увага до поточних і майбутніх спецоперацій, постачання зброї
Останні новини
11:11
Кабмін спростив вимоги для відкриття аптек у селах
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: