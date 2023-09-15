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Зеленский встретится с Байденом в четверг и может выступить в Конгрессе - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 20:42
Зеленский встретится с Байденом в четверг и может выступить в Конгрессе - СМИ
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября, сообщается, что глава государства также посетит Конгресс США.

Источник: AFP со ссылкой на информированный источник, передает "Европейская правда"

Детали: По данным источника, Зеленский встретится с Байденом в Белом доме после переговоров с мировыми лидерами на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, что стало очередным подтверждением предстоящего зарубежного визита украинского лидера.

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Кроме того, писала накануне газета The Washington Post, Зеленский также посетит Конгресс США с целью добиться от законодателей одобрения дополнительной помощи для Украины на сумму 24 миллиарда долларов.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

Что предшествовало:

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  • Перед этим источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
  • По данным СМИ, во время мероприятий Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

Темы: ЗеленскийСШАУкраина
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