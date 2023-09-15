Білий дім офіційно підтвердив зустріч Зеленського та Байдена 21 вересня у Вашингтоні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п’ятницю підтвердив зустріч Джо Байдена й Володимира Зеленського в Білому домі наступного четверга, 21 вересня. Зустріч відбудеться після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Це буде їхня третя зустріч у Білому домі. Вона відбудеться у вкрай важливий час, коли Росія відчайдушно шукає допомоги в країн штибу Північної Кореї для своєї жорстокої війни в Україні, в українські війська ведуть контрнаступ".

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Представник Білого дому також оголосив, що на початку наступного тижня відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомого як формат "Рамштайн".

Передісторія:

Про візит Зеленського до США наступного тижня раніше повідомила низка американських ЗМІ та агентств. За даними The Washington Post, він також відвідає Конгрес США з метою домогтися від законодавців схвалення додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

За даними ЗМІ, під час заходів Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.