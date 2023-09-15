Белый дом официально подтвердил встречу Зеленского и Байдена 21 сентября в Вашингтоне

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу подтвердил встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября. Встреча состоится после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Это будет их третья встреча в Белом доме. Она состоится в крайне важное время, когда Россия отчаянно ищет помощи у стран типа Северной Кореи для своей жестокой войны в Украине, в украинские войска ведут контрнаступление"/

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Представитель Белого дома также объявил, что в начале следующей недели состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известного как формат "Рамштайн".

Предистория:

О визите Зеленского в США на следующей неделе ранее сообщил ряд американских СМИ и агентств. По данным The Washington Post, он также посетит Конгресс США с целью добиться от законодателей одобрения дополнительной помощи для Украины на сумму 24 миллиарда долларов.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

По данным СМИ, во время мероприятий Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.