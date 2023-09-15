Бербок і Блінкен обговорили Україну: Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів у Вашингтоні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, на якій вони обговорили питання війни Росії проти України та запевнили в довготривалій підтримці нашої країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Пряма мова Бербок: "Ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо народ України доти, доки він нас потребуватиме. Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни, тому що є інші проблеми".
Натомість Блінкен заявив, що сильна підтримка України з боку США та десятків інших країн продовжиться – у військовому, економічному та гуманітарному плані. Він також подякував Німеччині за її лідерство у підтримці Києва.
"Німеччина є другим найбільшим прихильником України у світі після США", – зазначив Держсекретар Сполучених Штатів.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Блінкен обговорить із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання посилення протиповітряної оборони України під час її візиту до США.
- Перед цим Бербок заявила, що найближчими місяцями потрібно посилити протиповітряну оборону України.
- Глава зовнішньополітичного відомства ФРН закликала захистити критичну інфраструктуру України під час прийдешньої холодної пори року.
- Під час її зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві серед іншого йшлося про додаткові системи ППО для захисту української енергосистеми і портів.
- Перед цим Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди зокрема увійшло обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України.