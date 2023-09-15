Бербок і Блінкен обговорили Україну: Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів у Вашингтоні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, на якій вони обговорили питання війни Росії проти України та запевнили в довготривалій підтримці нашої країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Бербок: "Ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо народ України доти, доки він нас потребуватиме. Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни, тому що є інші проблеми".

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Натомість Блінкен заявив, що сильна підтримка України з боку США та десятків інших країн продовжиться – у військовому, економічному та гуманітарному плані. Він також подякував Німеччині за її лідерство у підтримці Києва.

"Німеччина є другим найбільшим прихильником України у світі після США", – зазначив Держсекретар Сполучених Штатів.

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