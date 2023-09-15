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Бербок і Блінкен обговорили Україну: Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 21:51
Бербок і Блінкен обговорили Україну: Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни
Анналена Бербок, Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів у Вашингтоні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, на якій вони обговорили питання війни Росії проти України та запевнили в довготривалій підтримці нашої країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Бербок: "Ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо народ України доти, доки він нас потребуватиме. Путін йде в порожнечу, якщо думає, що світ звикне до війни, тому що є інші проблеми".

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Натомість Блінкен заявив, що сильна підтримка України з боку США та десятків інших країн продовжиться – у військовому, економічному та гуманітарному плані. Він також подякував Німеччині за її лідерство у підтримці Києва.

"Німеччина є другим найбільшим прихильником України у світі після США", – зазначив Держсекретар Сполучених Штатів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що Блінкен обговорить із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання посилення протиповітряної оборони України під час її візиту до США.
  • Перед цим Бербок заявила, що найближчими місяцями потрібно посилити протиповітряну оборону України.
  • Глава зовнішньополітичного відомства ФРН закликала захистити критичну інфраструктуру України під час прийдешньої холодної пори року.
  • Під час її зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві серед іншого йшлося про додаткові системи ППО для захисту української енергосистеми і портів. 
  • Перед цим Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди зокрема увійшло обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України.

Теми: УкраїнаНімеччинаСШАвійна
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