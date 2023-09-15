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Бербок и Блинкен обсудили Украину: Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 21:51
Бербок и Блинкен обсудили Украину: Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне
Анналена Бербок, Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой они обсудили вопрос войны России против Украины и заверили в долговременной поддержке нашей крахны

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Бербок: "Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас будет нуждаться. Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы", - заявила Бербок.

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В свою очередь Блинкен заявил, что сильная поддержка Украины со стороны США и десятков других стран продолжится – в военном, экономическом и гуманитарном плане. Он также поблагодарил Германию за ее лидерство в поддержке Киева.

"Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины в мире после США", – отметил Госсекретарь Соединенных Штатов.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что Блинкен обсудит с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос усиления противовоздушной обороны Украины во время ее визита в США.
  • Перед этим Бербок заявила, что в ближайшие месяцы нужно усилить противовоздушную оборону Украины.
  • Глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвала защитить критическую инфраструктуру Украины во время грядущего холодного времени года.
  • Во время ее встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой также шла речь о дополнительных системах ПВО для защиты украинской энергосистемы и портов.
  • Перед этим Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.

Темы: УкраинаГерманияСШАвойна
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