Бербок и Блинкен обсудили Украину: Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой они обсудили вопрос войны России против Украины и заверили в долговременной поддержке нашей крахны
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Прямая речь Бербок: "Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас будет нуждаться. Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы", - заявила Бербок.
В свою очередь Блинкен заявил, что сильная поддержка Украины со стороны США и десятков других стран продолжится – в военном, экономическом и гуманитарном плане. Он также поблагодарил Германию за ее лидерство в поддержке Киева.
"Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины в мире после США", – отметил Госсекретарь Соединенных Штатов.
Предистория:
- Ранее сообщалось, что Блинкен обсудит с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос усиления противовоздушной обороны Украины во время ее визита в США.
- Перед этим Бербок заявила, что в ближайшие месяцы нужно усилить противовоздушную оборону Украины.
- Глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвала защитить критическую инфраструктуру Украины во время грядущего холодного времени года.
- Во время ее встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой также шла речь о дополнительных системах ПВО для защиты украинской энергосистемы и портов.
- Перед этим Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.