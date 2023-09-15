Бербок и Блинкен обсудили Украину: Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой они обсудили вопрос войны России против Украины и заверили в долговременной поддержке нашей крахны

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Бербок: "Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас будет нуждаться. Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы", - заявила Бербок.

Реклама:

В свою очередь Блинкен заявил, что сильная поддержка Украины со стороны США и десятков других стран продолжится – в военном, экономическом и гуманитарном плане. Он также поблагодарил Германию за ее лидерство в поддержке Киева.

"Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины в мире после США", – отметил Госсекретарь Соединенных Штатов.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ