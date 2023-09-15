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Польща з опівночі безстроково забороняє імпорт сільгосппродукції з України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 22:21
Польща з опівночі безстроково забороняє імпорт сільгосппродукції з України
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда в п’ятницю підписав розпорядження про безстрокову заборону імпорту з України сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку й соняшнику.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Буду у Twitter

Деталі: Польський міністр назвав рішення Єврокомісії не продовжувати ембарго на імпорт українського зерна "помилковим" й уточнив, що розпорядження набуде чинності з опівночі 16 вересня.

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"Польський фермер передусім!" – додав Буда, подякувавши міністру сільського господарства Польщі Роберту Телусу й єврокомісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському, призначеному за квотою Польщі.

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Як відомо, Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

Але в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, ПольщаУгорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження.

Теми: Польщазерно
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