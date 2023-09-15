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Польша с полуночи бессрочно запрещает импорт сельхозпродукции из Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 22:21
Польша с полуночи бессрочно запрещает импорт сельхозпродукции из Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда в пятницу подписал распоряжение о бессрочном запрете импорта из Украины сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Буду 

Детали: Польский министр назвал решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго на импорт украинского зерна "ошибочным" и уточнил, что распоряжение вступит в силу с полуночи 16 сентября.

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"Польский фермер прежде всего!" – добавил Буда, поблагодарив министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса и еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского, назначенного по квоте Польши.

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Как известно, Европейская комиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

Но в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения.

Темы: Польшазерно
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