Українські військові форсують Дніпро на Херсонщині – ISW

Російські військові висловлюють занепокоєння через те, що 14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро в Херсонській області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російських військових

Деталі: За словами окупантів, українські сили нібито активізували свою діяльність на певних островах дельти Дніпра біля Антонівського мосту, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області.

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За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, не володіють живою силою, необхідною для захисту від атаки на цій ділянці фронту, враховуючи, що російське командування перекинуло декілька підрозділів із Херсонської до Запорізької області.

Окупанти визнають, що російським силам не вистачає можливостей для проведення власних операцій з переправи через річку в цьому районі, зокрема через брак снарядів для артилерії.