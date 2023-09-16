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Украинские военные форсируют Днепр на Херсонщине – ISW

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 02:44
Украинские военные форсируют Днепр на Херсонщине – ISW
Антоновский мост, кадр из видео, размещенного на t.me/yigal_levin

Российские военные выражают беспокойство из-за того, что 14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр в Херсонской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных

Детали: По словам оккупантов, украинские силы якобы активизировали свою деятельность на определенных островах дельты Днепра возле Антоновского моста, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области.

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По оценкам ISW, российские силы, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от атаки на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской в Запорожскую область. 

Оккупанты признают, что российским силам не хватает возможностей для проведения собственных операций по переправе через реку в этом районе, в частности из-за нехватки снарядов для артиллерии.

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Темы: Херсонская областьвойна
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