Украинские военные форсируют Днепр на Херсонщине – ISW

Российские военные выражают беспокойство из-за того, что 14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр в Херсонской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных

Детали: По словам оккупантов, украинские силы якобы активизировали свою деятельность на определенных островах дельты Днепра возле Антоновского моста, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области.

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По оценкам ISW, российские силы, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от атаки на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской в Запорожскую область.

Оккупанты признают, что российским силам не хватает возможностей для проведения собственных операций по переправе через реку в этом районе, в частности из-за нехватки снарядов для артиллерии.