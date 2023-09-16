Украинские военные форсируют Днепр на Херсонщине – ISW
Российские военные выражают беспокойство из-за того, что 14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр в Херсонской области.
Источник: Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных
Детали: По словам оккупантов, украинские силы якобы активизировали свою деятельность на определенных островах дельты Днепра возле Антоновского моста, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области.
По оценкам ISW, российские силы, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от атаки на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской в Запорожскую область.
Оккупанты признают, что российским силам не хватает возможностей для проведения собственных операций по переправе через реку в этом районе, в частности из-за нехватки снарядов для артиллерии.