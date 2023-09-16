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На Херсонщині окупаційна влада депортує до Росії ще 20 українських дітей

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 04:17
На Херсонщині окупаційна влада депортує до Росії ще 20 українських дітей
Фото ілюстративне, pixabay

На Херсонщині окупаційна влада депортує українських дітей до Росії, називаючи це "оздоровленням".

Джерело: Окупаційна адміністрація Херсонської області у Telegram

Деталі: Ворожі чиновники заявили, що підписали угоду про те, щоб відправити 20 дітей до дитячого табору "Океан" у Приморському краї. 

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Примітно, що дітей відправляють на невизначений термін.

Передісторія: 

  • За даними радниці-уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼї Герасимчук, станом на 1 серпня відомо про незаконну депортацію 5754 дітей до Росії. 
  • А до цього стало відомо, що РФ готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою
  • Лише у Краснодарському краї Росії віддали на "усиновлення" понад 1000 українських дітей, яких незаконно вивезли із захопленого окупантами Маріуполя.

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Теми: Херсонська областьдітидепортація війна
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