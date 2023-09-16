На Херсонщині окупаційна влада депортує до Росії ще 20 українських дітей
Субота, 16 вересня 2023, 04:17
На Херсонщині окупаційна влада депортує українських дітей до Росії, називаючи це "оздоровленням".
Джерело: Окупаційна адміністрація Херсонської області у Telegram
Деталі: Ворожі чиновники заявили, що підписали угоду про те, щоб відправити 20 дітей до дитячого табору "Океан" у Приморському краї.
Реклама:
Примітно, що дітей відправляють на невизначений термін.
Передісторія:
- За даними радниці-уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼї Герасимчук, станом на 1 серпня відомо про незаконну депортацію 5754 дітей до Росії.
- А до цього стало відомо, що РФ готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою.
- Лише у Краснодарському краї Росії віддали на "усиновлення" понад 1000 українських дітей, яких незаконно вивезли із захопленого окупантами Маріуполя.
ВІДЕО ДНЯ