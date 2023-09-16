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На Херсонщине оккупационная власть депортирует в Россию еще 20 украинских детей

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 04:17
На Херсонщине оккупационная власть депортирует в Россию еще 20 украинских детей
Фото иллюстративное, pixabay

На Херсонщине оккупационная власть депортирует украинских детей в Россию, называя это "оздоровлением".

Источник: Оккупационная администрация Херсонской области в Telegram

Детали: Вражеские чиновники заявили, что подписали соглашение о том, чтобы отправить 20 детей в детский лагерь "Океан" в Приморском крае. 

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Примечательно, что детей отправляют на неопределенный срок.

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Темы: Херсонская областьдетидепортация война
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