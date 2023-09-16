На Херсонщине оккупационная власть депортирует в Россию еще 20 украинских детей

На Херсонщине оккупационная власть депортирует украинских детей в Россию, называя это "оздоровлением".

Источник: Оккупационная администрация Херсонской области в Telegram

Детали: Вражеские чиновники заявили, что подписали соглашение о том, чтобы отправить 20 детей в детский лагерь "Океан" в Приморском крае.

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Примечательно, что детей отправляют на неопределенный срок.

Предыстория:

По данным советника-уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, по состоянию на 1 августа известно о незаконной депортации 5754 детей в Россию.

А до этого стало известно, что РФ готовит изменения в законодательство, которые позволят россиянам усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре.

Только в Краснодарском крае России отдали на "усыновление" более 1000 украинских детей, которых незаконно вывезли из захваченного оккупантами Мариуполя.