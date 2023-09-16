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У Москві затримали співробітника компанії з виробництва ударних дронів – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 05:50
У Москві затримали співробітника компанії з виробництва ударних дронів – ЗМІ
Безпілотник компанії "Кронштадт", фото РІА Новості

В п'ятницю в Москві затримали співробітника однієї з компаній з виробництва безпілотників за підозрою в "зливі" даних в інтернеті. 

Джерело: російське пропагандиське видання "РІА Новості"

Деталі: За словами інформатора пропагандистів у правоохоронних органах, чоловік мав доступ до "якоїсь важливої інформації" про компанію, яку виклав на портал GitHub (веб-сервіс для хостингу IT-проектів - ред.).

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Затриманий працював мережевим інженером у фірмі "Кронштадт".

У компанії підтвердили, що він дійсно розповсюджував відомості конфіденційного характеру, перебуваючи при виконанні посадових обов'язків. На сайт github.com він викладав комерційні таємниці, персональні та технічні облікові записи, а також діючі паролі до них.

У зв'язку з цим порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 183 КК РФ "Незаконне отримання та розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю".

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"Кронштадт" спеціалізується на розробці та виробництві військових безпілотників різного класу. Однією з головних розробок компанії є розвідувально-ударний безпілотник "Оріон", який окупанти використовують у війні проти України. До актуальних проектів компанії належить розробка ударних дронів "Сіріус" та важкого БПЛА "Гром".

Теми: Росіябезпілотники
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