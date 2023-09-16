В Москве задержали сотрудника компании по производству ударных дронов – СМИ

В пятницу в Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернете.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: По словам информатора пропагандистов в правоохранительных органах, мужчина имел доступ к "какой-то важной информации" о компании, которую выложил на портал GitHub (веб-сервис для хостинга IT-проектов - ред.).

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Задержанный работал сетевым инженером в фирме "Кронштадт".

В компании подтвердили, что он действительно распространял сведения конфиденциального характера, находясь при исполнении должностных обязанностей. На сайт github.com он выкладывал коммерческие тайны, персональные и технические учетные записи, а также действующие пароли к ним.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 183 УК РФ "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

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"Кронштадт" специализируется на разработке и производстве военных беспилотников различного класса. Одной из главных разработок компании является разведывательно-ударный беспилотник "Орион", который оккупанты используют в войне против Украины. К актуальным проектам компании относится разработка ударных дронов "Сириус" и тяжелого БПЛА "Гром".