В Україні знищені ще 350 росіян та 16 артсистем
Субота, 16 вересня 2023, 08:22
Російські окупанти втратили ще 350 своїх військових на війні в Україні.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,
- танків ‒ 4616 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,
- артилерійських систем – 5988 (+16) од,
- РСЗВ – 774 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 521 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 891 (+2).
Дані уточнюються.