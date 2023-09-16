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В Україні знищені ще 350 росіян та 16 артсистем

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 08:22
В Україні знищені ще 350 росіян та 16 артсистем
фото: генштаб

Російські окупанти втратили ще 350 своїх військових на війні в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,
  • танків ‒ 4616 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,
  • артилерійських систем – 5988 (+16) од,
  • РСЗВ – 774 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 521 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 891 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силиГенштабвійна
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