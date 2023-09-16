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В Украине уничтожены еще 350 россиян и 16 артсистем

Роман ПетренкоСуббота, 16 сентября 2023, 08:22
В Украине уничтожены еще 350 россиян и 16 артсистем
фото: генштаб

Российские оккупанты потеряли еще 350 своих военных на войне в Украине.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 271790 (+350) человек,
  • танков - 4616 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8824 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 5988 (+16) ед,
  • РСЗО - 774 (+0) ед,
  • средства ПВО - 521 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4738 (+24),
  • крылатые ракеты - 1455 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8525 (+33) ед,
  • специальная техника - 891 (+2).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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