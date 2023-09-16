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Блінкен: Те, як українці використовуватимуть ATACMS, це їхня справа

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 08:47
Блінкен: Те, як українці використовуватимуть ATACMS, це їхня справа
ФОТО: GETTY IMAGES

США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus та держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що те, як ЗСУ використовуватимуть американські ракети, це їхня справа.

Джерело: спільна пресконференція Блінкена і глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, "Європейська правда"

Деталі: Блінкен, коментуючи можливість надання ракет ATACMS, зауважив, що при передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів.

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"Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося.  Вони повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично.  І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", – підкреслив держсекретар.

Він додав, що те, як українці використовують цю зброю, – "це їхня справа".

"І вони самі мають ухвалювати рішення про те, що може бути найбільш ефективним у відновленні їхньої територіальної цілісності.  Відповідно до нашої власної політики, ми не заохочуємо і не дозволяємо використання наших систем озброєнь за межами України.  Але знову ж таки це рішення України", – сказав Блінкен.

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Зокрема, Бербок зазначила, що можливі побоювання щодо ударів по території РФ – це не є аргументом під час розгляду питання про надання Україні далекобійної зброї, оскільки країна має право на самозахист

"Аргумент полягає в тому, що існують чутливі питання, які потребують роз'яснення, особливо для нашої системи, Taurus, і це не так просто, як може здатися на перший погляд. Тому федеральний уряд, міністр оборони, канцлер і я неодноразово говорили про це протягом останніх тижнів, і ми знову і знову давали зрозуміти, що ведемо інтенсивні дискусії і вивчаємо, що ми можемо зробити", – сказала німецька міністерка.

Нагадаємо: Напередодні видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.

Щодо ракет Taurus рішення Німеччини ще немає, однак глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що це лише "питання часу".

Теми: Збройні силизброяСШАБлінкен
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