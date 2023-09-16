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Блинкен: То, как украинцы будут использовать ATACMS, это их дело

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 08:47
Блинкен: То, как украинцы будут использовать ATACMS, это их дело
ФОТО: GETTY IMAGES

США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus и госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что то, как ВСУ будут использовать американские ракеты, это их дело.

Источник: совместная пресс-конференция Блинкена и главы МИД Германии Анналены Бербок, "Европейская правда"

Детали: Блинкен, комментируя возможность предоставления ракет ATACMS, отметил, что при передаче каждой системы вооружения Украине принимается во внимание ряд факторов.

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"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Также новые сложные системы требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны уметь их поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в целостную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что то, как украинцы используют это оружие, - "это их дело".

"И они сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не позволяем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины", - сказал Блинкен.

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В частности, Бербок отметила, что возможные опасения относительно ударов по территории РФ - это не является аргументом при рассмотрении вопроса о предоставлении Украине дальнобойного оружия, поскольку страна имеет право на самозащиту

"Аргумент заключается в том, что существуют чувствительные вопросы, которые требуют разъяснения, особенно для нашей системы, Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому федеральное правительство, министр обороны, канцлер и я неоднократно говорили об этом в течение последних недель, и мы снова и снова давали понять, что ведем интенсивные дискуссии и изучаем, что мы можем сделать", - сказала немецкий министр.

Напомним: Накануне издание WSJ сообщило, что США приближаются к предоставлению Украине ATACMS и рассматривают вариант передачи ограниченного количества ракет.

По ракетам Taurus решения Германии еще нет, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что это лишь "вопрос времени".

Темы: Вооруженные силыоружиеСШАБлинкен
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