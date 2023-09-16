Луганщина: Росіяни не ведуть наступів на землі, але збільшили інтенсивність авіанальотів – ОВА

Останніми днями в Луганській області російські окупанти не ведуть наступальних дій на землі, але збільшили інтенсивність авіаційних нальотів, наголошують в ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Дослівно: "Після значної невдачі під Новоєгорівкою і ще кількох спроб атакувати по різних напрямках, росіяни поки зосередилися на підтягуванні резерву. На землі вони наступальних дій останніми днями не вели.

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Натомість збільшили інтенсивність авіаційних нальотів. Під тиском противника з неба й Новоселівське, й Новоєгорівка, й Макіївка, й Невське, й Білогорівка. По деяких населених пунктах удари з повітря відбуваються щодня".

Деталі: За даними влади, за добу від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.