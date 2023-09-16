Луганщина: Россияне не ведут наступлений на земле, но увеличили интенсивность авианалетов - ОВА

В последние дни в Луганской области российские оккупанты не ведут наступательных действий на земле, но увеличили интенсивность авиационных налетов, отмечают в ОГА.

Источник: Луганская ОВА

Дословно: "После значительной неудачи под Новоегоровкой и еще нескольких попыток атаковать по разным направлениям, россияне пока сосредоточились на подтягивании резерва. На земле они наступательных действий в последние дни не вели.

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Зато увеличили интенсивность авиационных налетов. Под давлением противника с неба и Новоселовское, и Новоегоровка, и Макеевка, и Невское, и Белогоровка. По некоторым населенным пунктам удары с воздуха происходят ежедневно".

Детали: По данным властей, за сутки от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.